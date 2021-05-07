Где отдохнуть этим летом: условия въезда и цены пяти самых популярных стран у украинцев

Затянувшаяся череда локдаунов и запретов на путешествия не хуже наступающего лета подстрекают как можно скорее сменить обстановку и рвануть в отпуск в другую страну. Хотя коронавирус еще не побежден, отдельные курорты уже готовы или даже начали принимать гостей.

Последние исследования показали, что самыми популярными у украинцев направлениями из доступных остаются Турция, Грузия, Черногория, Кипр и Египет.

Delo.ua в доступной форме рассказывает, какие условия нужно выполнить сегодня для того, чтобы попасть в эти страны и сколько примерно это может стоить.

Что нужно помнить перед поездкой во время карантина

Несмотря на уверения властей перечисленных государств в готовности к туристическому сезону, нужно понимать, что в условиях пандемии ситуация быстро меняется. Вероятность закрытия границ из-за скачка заболеваемости сохраняется, поэтому перед путешествием не лишним будет проверить, можно ли въехать страну.

Сделать это можно через запущенную еще в прошлом году страницу Министерства иностранных дел — на ней в форме карты наглядно показано, какие государства доступны для украинцев, а какие закрыты.

Рекомендации для граждан на счет въезда в другие страны выкладывают и в этом разделе.

Напоминаем, что после поездки вернувшимся придется загрузить специальное приложение "Дій вдома" и уйти на двухнедельную самоизоляцию. Ее разрешат прекратить досрочно только в случае сдачи ПЦР-теста и его негативного результата.

Что нужно для въезда в пятерку самых популярных стран и сколько это стоит

Для заглавного коллажа и карточек использованы фото Depositphotos