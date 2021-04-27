В Турции объявили локдаун с 28 апреля до 17 мая: туристов это не коснется

В Турции с 28 апреля до 17 мая 2021 года решили ввести локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

В частности, в Турции прекратят работу все предприятия, кроме тех, которые внесло в перечень Министерство внутренних дел.

При этом все поездки между городами можно будет осуществлять только при наличии разрешения, а междугородный общественный транспорт сможет работать с заполнением на 50%.

Указано, что на время локдауна в стране прекратят обучение во всех учреждениях, в том числе в детских садах, а очные экзамены — отменят.

Также по воскресеньям не будут работать рынки, а в остальные дни — только в отдельные часы.

"В период, когда Европа пребывает в процессе открытия, мы должны быстро сократить количество случаев до менее чем 5000, чтобы не остаться позади. В ближайшие дни нам нужно вместе приложить немного больше усилий, чтобы достичь желаемого облегчения", — отметил Эрдоган.

Известно, что эти меры Турция вводит дополнительно к тем, которые ввели с 14 апреля 2021 года. Тогда в стране установили ночной комендантский час с 21:00 до 5:00, а на выходных ограничили выход на улицу.

В то же время комендантский час не распространяется на иностранцев, которые приехали в Турцию как туристы.

Также для туристов будут работать магазины, гостиницы, общественный транспорт и музеи. Но стоит помнить, что магазины могут не работать в воскресенье, а в остальные дни будут закрываться в 17:00.

Таким образом, туристы в Турции смогут выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и посещать любые магазины вне зависимости от того, насколько далеко они находятся от отелей.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул, что украинским туристам планы об отдыхе в Турции отменять не надо.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции уже подтвердили более 4,6 млн случаев COVID-19. Из них более 38 тысяч человек умерли от осложнений заболевания.

За последние сутки, 26 апреля, в Турции обнаружили более 37 тысяч случаев инфицирования, также 353 человека умерли.

Кроме того, с 14 января в стране началась массовая вакцинация против коронавируса. По данным Bloomberg, около 16% населения получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины, а почти 10% завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы.

Ранее Черногория отменила все ограничительные меры для посещения страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.