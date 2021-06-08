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1 час назад

Албания отменила все коронавирусные ограничения на въезд

Ныне не нужно предъявлять никаких справок и проходить самоизоляцию

Химара. Фото: Тимофей Беспятов Химара. Фото: Тимофей Беспятов
Химара. Фото: Тимофей Беспятов

Албания с 1 июня отменила все ограничения на въезд для иностранцев, в частности не требует предоставления негативных тестов на коронавирус или связанных с вакцинацией документов.

Как отмечают в Министерстве по делам Европы и иностранных дел Албании, ныне не нужно проходить и 14-дневный карантин по прибытию, за исключением особых случаев, предписанных органами здравоохранения. В то же время при наличии симптомов Covid-19 в страну могут не пустить.

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При этом в Албании по-прежнему действует запрет на перемещения с 23:00 до 6:00 (кроме экстренных случаев), а в помещениях и в общественном транспорте все еще требуют надевать маски. Ночные клубы в стране пока остаются закрытыми, а бары и рестораны — закрытыми с 23:00 до 6:00 (кроме доставки).

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С 15 июня решено отменить запрет на собрания более 10 человек, повысив этот порог до 50 человек. С 1 июля в стране разрешат спортивные соревнования, работу театров и прочие культурные мероприятия при условии заполнения до 30% мест.

Отметим при этом, что Албания ныне почти полностью избавилась от коронавируса: в стране на сегодня официально насчитывается около 200 зараженных. В предыдущие сутки выявлено 13 человек и ни один не умер. Всего за время эпидемии в стране было зафиксировано 132,4 тысячи случаев, из которых 2452 смертельных.

Напомним, что с конца мая авиакомпания SkyUp летает в Тирану сразу из четырех городов Украины (ранее были доступны рейсы только из Киева). При этом соседняя с Албанией Черногория ныне также отказалась от коронавирусных требований к украинцам при въезде.

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