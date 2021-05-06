Транспорт 30 минут назад

SkyUp разрешили летать в Тирану еще из трех украинских городов

Кроме того, регулятор разрешил "дочке" российской Azur Air летать из Украины на турецкие курорты и в Стамбул

Аэропорт Тираны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Аэропорт Тираны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua
Аэропорт Тираны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

Государственная авиационная служба 27 апреля предоставила украинскому лоукост-перевозчику SkyUp право на полеты в Тирану из Харькова, Львова и Запорожья.

Как говорится в опубликованном накануне сообщении регулятора, на каждом из этих направлений компании разрешено выполнять по два рейса в неделю. Разрешения будут действовать до конца октября.

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Кроме того, SkyUp разрешили увеличить частоту рейсов на маршруте Киев — Хельсинки с четырех до девяти в неделю.

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Помимо этого, Госавиаслужба разрешила "Азур Эйр Украина" летать дважды в неделю на маршрутах Киев — Стамбул, Киев — Газипаша и Днепр — Бодрум. В то же время в предоставлении разрешения на полеты из Киева в Бодрум компании было отказано.

Также регулятор аннулировал права на полеты в других странах для "Южмашавиа" — авиакомпании госпредприятия "Южный машиностроительный завод имени Макарова" (Днепр).

Напомним, что на заседании 30 марта Госавиаслужба отказала новой украинской лоукост-авиакомпании Bees Airline в праве летать из Запорожья в Тирану раз в неделю.

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SkyUp же на сегодня уже продает билеты в столицу Албании из упомянутых трех городов. Полеты должны начаться 30-31 мая. Стоимость билетов составляет от 1884 грн из Львова (по четвергам и воскресеньям), от 2120 грн из Харькова (по понедельникам и четвергам) и от 2327 грн из Запорожья (также по понедельникам и четвергам). Впрочем, по состоянию на 6 мая билеты по таким ценам есть уже не на все даты.

Из Киева в Тирану компания летает уже сейчас — по четвергам и воскресеньям, цены на билеты при этом составляют от 2663 грн.

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