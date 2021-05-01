Новая украинская авиакомпания совершила первый регулярный рейс

30 апреля новый украинский лоукостер Bees Airline выполнил первый регулярный рейс — самолет авиакомпании доставил пассажиров из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Тбилиси.

Как сообщает Avianews, до этого Bees Airline совершал только чартерные рейсы из Киева и Львова.

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При этом, полетная программа из Киева в Тбилиси предусматривает два рейса в неделю в мае и по три рейса с июня. Лоукостер продает авиабилеты на этот маршрут по цене от 970 грн в одну сторону.

По информации издания, в ближайшее время Bees Airline планирует увеличить свою регулярную маршрутную сеть до девяти направлений из Киева — в грузинские города Тбилиси и Батуми, в Ереван в Армении, в Ларнаку на Кипре, в Бургас и Варну в Болгарии, в Ираклион, Араксос и Родос в Греции.

Кроме этого, руководство авиакомпании хочет начать регулярные полеты из Львова в Родос и из Одессы в Ереван.

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Для такого масштабного увеличения своей сети Bees Airline к лету увеличит свой флот в два раза — с двух до четырех самолетов Boeing 737-800 в максимальной комплектации на 189-мест. Такую компоновку использует крупнейший европейский лоукостер Ryanair.

Договоры на поставку дополнительных авиалайнеров Bees Airline уже подписал. Третий самолет перекрашен в фирменную ливрею и находится пока в Европе.

Напомним, в марте 2021 года новый украинский лоукостер Bees Airline осуществил первый полет. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

Ранее сообщалось, что новый украинский лоукостер Bees Airlines хочет запустить регулярные рейсы и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Перед этим авиаперевозчик зарегистрировал два первых самолета.

Также Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.