Транспорт 1 час назад

Новый украинский лоукостер начинает авиаперелеты из Херсона в Тбилиси

Купить авиабилеты можно на сайте лоукостера bees.aero или через агентства по продаже авиаперевозок

Фото: Facebook/Bees Airline Фото: Facebook/Bees Airline
Фото: Facebook/Bees Airline

Украинская авиакомпания Bees Airline 11 июня начнет регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Евгений Хайнацкий, передает Avianews.com.

Как отмечает издание, авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут. Перелет в одну сторону стоит от 996 грн, туда-обратно — 2033 грн.

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Авиабилеты Херсон — Тбилиси по самому дешевому тарифу включают перевозку только ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см.

Дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты дамскую сумочку или рюкзак для ноутбука, верхнюю одежду, пакет с товарами Duty Free из аэропорта.

Купить авиабилеты можно на сайте лоукостера bees.aero или через агентства по продаже авиаперевозок.

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Опубликованное расписание предусматривает полеты Bees Airline из Херсона в Тбилиси два раза в неделю по вторникам и пятницам. 189-местный самолет Boeing 737-800 будет вылетать из Тбилиси в 15:55 и прилетать в Херсон в 17:25.

Вылеты из Херсона запланированы на 18:25 с прилетом в Тбилиси в 21:40. Время в пути составит 2,5 часа.

Напомним, в марте 2021 года новый украинский лоукостер Bees Airline осуществил первый полет. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

Ранее новый украинский лоукостер Bees Airlines хочет запустить регулярные рейсы и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Перед этим авиаперевозчик зарегистрировал два первых самолета.

Также Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

 

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