Авиакомпании Bees Airline разрешили летать из Херсона в Тбилиси и Анталию

7 апреля Государственная авиационная служба Украины выдала новой украинской авиакомпании Bees Airline права на выполнение регулярных рейсов из Херсона в Тбилиси и чартеров из Херсона в Анталию.

Как сообщает Avianews, право на линию Херсон — Анталия не ограничивает авиакомпанию по частоте полетов и действует до 30 октября 2021 года.

Из Херсона в Тбилиси Bees Airline сможет летать два раза в неделю с 1 июня 2021 года. При необходимости, частота полетов может быть увеличена по запросу авиакомпании, так как между Грузией и Украиной действует режим открытого неба.

"Полученные назначения в наших планах. Мы оцениваем их, и скоро примем решение, когда будем стартовать", — прокомментировал запуск рейсов из Херсона гендиректор и совладелец Bees Airline Евгений Хайнацкий.

По информации издания, на сегодняшний день авиакомпания выполняет чартерные полеты по заказу туроператоров из Киева в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, а также из Львова в Хургаду и Марса-Алам.

Регулярные маршруты Bees Airline запустит в конце апреля. 29 апреля лоукостер полетит из Киева в Ереван, 30 апреля — из Киева в Тбилиси, 9 июня — из Киева в Батуми, 14 июня — из Одессы в Ереван.

Сейчас флот авиакомпании состоит из двух 189-местных Boeing 737-800, которые ранее летали в МАУ.

К лету Bees Airline рассчитывает увеличить флот в два раза за счет получения еще двух Boeing 737-800.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

Напомним, 31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.