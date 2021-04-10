Транспорт 50 минут назад

Авиакомпании Bees Airline разрешили летать из Херсона в Тбилиси и Анталию

Новый украинский лоукостер получил права на авиаперелеты в Грузию и Турцию

Фото: пресс-служба Bees Airline Фото: пресс-служба Bees Airline
Фото: пресс-служба Bees Airline

7 апреля Государственная авиационная служба Украины выдала новой украинской авиакомпании Bees Airline права на выполнение регулярных рейсов из Херсона в Тбилиси и чартеров из Херсона в Анталию.

Как сообщает Avianews, право на линию Херсон — Анталия не ограничивает авиакомпанию по частоте полетов и действует до 30 октября 2021 года.

Кратко и по делу в Telegram

Из Херсона в Тбилиси Bees Airline сможет летать два раза в неделю с 1 июня 2021 года. При необходимости, частота полетов может быть увеличена по запросу авиакомпании, так как между Грузией и Украиной действует режим открытого неба.

"Полученные назначения в наших планах. Мы оцениваем их, и скоро примем решение, когда будем стартовать", — прокомментировал запуск рейсов из Херсона гендиректор и совладелец Bees Airline Евгений Хайнацкий.

По информации издания, на сегодняшний день авиакомпания выполняет чартерные полеты по заказу туроператоров из Киева в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, а также из Львова в Хургаду и Марса-Алам.

Читайте также:
Новый украинский лоукостер будет летать по 29 маршрутам: названы города

Регулярные маршруты Bees Airline запустит в конце апреля. 29 апреля лоукостер полетит из Киева в Ереван, 30 апреля — из Киева в Тбилиси, 9 июня — из Киева в Батуми, 14 июня — из Одессы в Ереван.

Сейчас флот авиакомпании состоит из двух 189-местных Boeing 737-800, которые ранее летали в МАУ.

К лету Bees Airline рассчитывает увеличить флот в два раза за счет получения еще двух Boeing 737-800.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

Напомним, 31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Суд арестовал яхту Медведчука, заходившую в Крым — СБУ
Суд арестовал яхту Медведчука, заходившую в Крым — СБУ
Турция начала бурить в Черном море новую нефтескважину
Турция начала бурить в Черном море новую нефтескважину
Пассажиропоток "Борисполя" после года падения увеличился в марте более чем на 10%
Пассажиропоток "Борисполя" после года падения увеличился в марте более чем на 10%
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Как все успевать, не перерабатывая? 20 простых и работающих приемов успешных людей

  3. Шмыгаль предложил Кличко покинуть должность главы КГГА

  4. 36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину

  5. Под Киевом перевернулась фура с жидким кислородом (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...