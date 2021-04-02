Транспорт 1 час назад

МАУ лишат права летать из Львова в Баку и отдадут маршрут SkyUp

SkyUp получит право летать по нескольким новым маршрутам, но и МАУ разрешили побольше летать в Турцию

Фото: SkyUp Фото: SkyUp
Фото: SkyUp

Комиссия Государственной авиационной службы по рассмотрению прав на эксплуатацию воздушных линий 30 марта решила рекомендовать главе ведомства аннулировать разрешение компании "Международные авиалинии Украины" на эксплуатацию линии Львов — Баку трижды в неделю.

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства, авиакомпании "Буковина" намерены аннулировать право на эксплуатацию маршрута Львов — Монастир (Тунис) дважды в неделю и Киев — Амман (Иордания) трижды в неделю.

Кратко и по делу в Telegram

Регулятор при этом отказал новой лоукост-авиакомпании Bees Airline в предоставлении права летать из Запорожья в Тирану раз в неделю.

Читайте также:
Austrian Airlines в мае начнет летать в Запорожье вместо Днепра

В свою очередь, компании SkyUp согласованы рейсы на маршруте Киев — Ташкент дважды в неделю, Киев — Хельсинки четырежды в неделю, Львов — Баку дважды в неделю, а также Киев — Бодрум трижды в неделю.

В то же время МАУ разрешат увеличить частоту рейсов Киев — Бодрум с трех до семи в неделю, а также летать четырежды в неделю из Киева в аэропорт "Газипаша" (Аланья, Турция).

Напомним, упомянутой Bees Airline Госавиаслужба выдала сертификат эксплуатанта 12 марта. Пока компания располагает всего двумя самолетами.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Грузы из Персидского залива в Киев будут доставлять по Днепру — СМИ
Грузы из Персидского залива в Киев будут доставлять по Днепру — СМИ
Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым
Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым
Киевские энергоофисы YASNO переходят на дистанционное обслуживание
Киевские энергоофисы YASNO переходят на дистанционное обслуживание
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple Maps появились рекомендации о требованиях 300 аэропортов мира по COVID-19

  3. Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

  4. Вакцинация в Украине: смогут ли получить вторую дозу хотя бы те, кто уже привился и когда?

  5. Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...