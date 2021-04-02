МАУ лишат права летать из Львова в Баку и отдадут маршрут SkyUp

Комиссия Государственной авиационной службы по рассмотрению прав на эксплуатацию воздушных линий 30 марта решила рекомендовать главе ведомства аннулировать разрешение компании "Международные авиалинии Украины" на эксплуатацию линии Львов — Баку трижды в неделю.

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства, авиакомпании "Буковина" намерены аннулировать право на эксплуатацию маршрута Львов — Монастир (Тунис) дважды в неделю и Киев — Амман (Иордания) трижды в неделю.

Регулятор при этом отказал новой лоукост-авиакомпании Bees Airline в предоставлении права летать из Запорожья в Тирану раз в неделю.

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В свою очередь, компании SkyUp согласованы рейсы на маршруте Киев — Ташкент дважды в неделю, Киев — Хельсинки четырежды в неделю, Львов — Баку дважды в неделю, а также Киев — Бодрум трижды в неделю.

В то же время МАУ разрешат увеличить частоту рейсов Киев — Бодрум с трех до семи в неделю, а также летать четырежды в неделю из Киева в аэропорт "Газипаша" (Аланья, Турция).

Напомним, упомянутой Bees Airline Госавиаслужба выдала сертификат эксплуатанта 12 марта. Пока компания располагает всего двумя самолетами.