Bulgaria Air запускает авиарейсы между Киевом и Софией

4 июня национальная авиакомпания Болгарии Bulgaria Air 4 июня запускает прямые рейсы между Софией и Киевом, сообщает Avianews.

Как отмечает издание, для полетов в Украину авиаперевозчик выбрал аэропорт "Борисполь". В Киев Bulgaria Air будет летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

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В Avianews подчеркнули, что график полетов является одинаковым для всех дней недели. Из Софии самолет будет вылетать в 10:10 и прилетать в Киев в 11:40. Вылеты из Киева запланированы на 12:20 с прилетом в Софию в 13:55. Время в пути составит 1,5 часа.

Bulgaria Air задействует на линии региональный реактивный самолет Embraer 190. Он может перевозить 108 пассажиров: восемь в салоне бизнес-класса и 100 в салоне эконом-класса. Компоновка в обоих салонах одинаковая — по два кресла с каждого борта, которые разделены проходом.

Расписание рейсов София — Киев — София:

– София 10:10 → Киев 11:40, понедельник, среда, пятница;

– Киев 12:20 → София 13:55, понедельник, среда, пятница.

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При этом, Bulgaria Air продает авиабилеты на рейсы Киев-София от 184 евро в обе стороны. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см, а вес 10 кг. Дополнительно сверх нормы пассажиры могут взять небольшую личную вещь, например, ноутбук или портфель.

Кроме Bulgaria Air, еще пять авиакомпаний внесли в летнее расписание 2021 года полеты из Киева в города Болгарии:

– София: "Роза Ветров", Ryanair;

– Бургас: SkyUp, Bees Airline, Wizz Air;

– Варна: SkyUp, Bees Airline.

Проверить стоимость авиабилетов можно на сайтах этих авиакомпаний.

Болгария разрешает въезд туристам из Украины. Условия въезда регулярно обновляются. По данным консульской службы МИД Украины, с 1 по 31 мая 2021 года украинские туристы могут въехать при наличии:

– сертификата о вакцинации. После получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней

– негативного результата теста на коронавирус. Допускаются анализы методом ПЦР и на антиген коронавируса. С момента сдачи ПЦР-теста до въезда в Болгарию должно пройти не более 72 часов, с момента сдачи теста на антиген — не более 48 часов

– справки о том, что человек переболел COVID-19. В справке должны быть указаны название лаборатории, каким методом проводилось исследование (ПЦР или антиген), а также "позитивный" результат. С такой справкой пускают, если с момента болезни прошло не менее 14 дней и не более шести месяцев.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует уточнить актуальную информацию об условиях въезда в Болгарию. Это можно сделать на специальном сайте МИД Украины, выбрав на карте Болгарию.

Туристическая страховка в Болгарию стоит 200 грн на одну неделю. Она покрывает в том числе лечение от COVID-19.

Страховку можно оформить онлайн и получить электронный полис, который действителен для поездки.

Напомним, авиакомпания Bulgaria Air начала выполнять регулярные авиарейсы София — Одесса — София в феврале 2018 года. В начале декабря 2018 года Bulgaria Air отменила прямые рейсы по этому направлению до 16 декабря включительно.