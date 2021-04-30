Украина планирует либерализировать авиаперевозки с Канадой — Мининфраструктуры

29 апреля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел в режиме онлайн рабочую встречу с министром транспорта Канады Омаром Альхабра 29 апреля, в ходе обсудили перспективы сотрудничества между обеими странами в области авиации.

Как сообщает пресс-служба Мининфрастуктуры, в ходе встречи, в частности, стороны обсудили возможную либерализацию регулярных воздушных перевозок между Украиной и Канадой, а также участие Украины в канадской инициативе безопасного неба Safer Skies.

В рамках этой программы Канада сотрудничает с международными организациями, индустрией гражданской авиации и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), чтобы повысить уровень безопасности полетов коммерческих авиакомпаний, путешествующих в зонах повышенного риска, и предотвратить будущие трагедии.

В свою очередь, Владислав Криклий отметил важность продолжения работы инициативы Safer Skies и предложил включить Украину в работу этого форума не только в качестве наблюдателя, но и в качестве ее полноправного участника.

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Ранее сообщалось, что руководство Азербайджана готово снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной.

Напомним, в начале апреля Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами.

Подписание этого документа позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.

Перед этим Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) заявило о безопасности авиаперелетов над Черным морем.