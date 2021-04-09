В ЕС одобрили обновленный проект об открытом небе с Украиной

Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП) между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

По словам Криклия, следующим шагом является внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Процесс подготовки к подписанию Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС продолжается. Как для нас, так и для европейской стороны, скорейшее заключение этого Соглашения является одной из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня", — заявил он.

Глава Мининфраструктуры отметил, что подписание этого документа позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.

"Подписывая Соглашение о ОАП, мы берем на себя обязательства привести в соответствие с европейскими стандартами украинское законодательство в сфере безопасности полетов, организации воздушного движения и защиты окружающей среды. В будущем, как и украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты внутри Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты", — пояснил Криклий.

В Мининфраструктуры добавили, что заключение Соглашения будет способствовать более быстрому восстановлению рынка авиаперевозок, пошатнувшемуся из-за коронакризиса, и развитию внутренних авианаправлений.

Ранее Криклий заявлял, что со своей стороны Украина выполнила все возложенные на нее обязательства и формальности, необходимые для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Общее авиационное пространство — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализирует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Напомним, переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.

Как сообщалось ранее, Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) заявило о безопасности авиаперелетов над Черным морем.