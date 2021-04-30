Транспорт 20 минут назад

Ryanair открывает новый авиарейс из Львова на Кипр

В настоящее время прямых авиарейсов в Пафос нет

Фото: Facebook/Ryanair Фото: Facebook/Ryanair
Фото: Facebook/Ryanair

Ирландская авиакомпания Ryanair с июля в рамках летнего расписания запускает рейсы из Львова в город Пафос (Кипр).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, полеты по этому авиамаршруту будут выполняться два раза в неделю.

Кратко и по делу в Telegram

По словам менеджера по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольги Павлонки, из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года.

В настоящее время прямых рейсов на данном направлении нет.

Читайте также:
Госавиаслужба разрешила летать новой украинской лоукост-авиакомпании Bees Airline

Ранее сообщалось, что крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair на период летней навигации вводит десять новых международных маршрутов из Львова.

Напомним, ранее авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета, тогда как ранее для таких путешественников регистрация в интернете открывалась за 48 часов.

Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета. Время закрытия регистрации осталось прежним — за 2 часа до времени вылета по расписанию.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине еще одной гостинице присвоили категорию "5 звезд"
В Украине еще одной гостинице присвоили категорию "5 звезд"
Кабмин планирует освободить внутренние авиаперевозки от налогов
Кабмин планирует освободить внутренние авиаперевозки от налогов
МАУ возобновляет авиаперелеты в Молдову
МАУ возобновляет авиаперелеты в Молдову
Загрузка...
Новое видео
Василий Хмельницкий: 10 навыков, необходимых бизнесмену для роста в ближайшие 5 лет

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Госдолг Украины снизился более чем на 38 млрд грн — Минфин

  3. 2500 грн за сеанс: как кинотеатры могут заработать на украинских геймерах после карантина

  4. Кыргызстан и Таджикистан устроили перестрелку на границе: есть раненые (ВИДЕО)

  5. Мустафу Найема уволили из "Укроборонпрома"

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...