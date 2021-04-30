Ryanair открывает новый авиарейс из Львова на Кипр

Ирландская авиакомпания Ryanair с июля в рамках летнего расписания запускает рейсы из Львова в город Пафос (Кипр).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, полеты по этому авиамаршруту будут выполняться два раза в неделю.

По словам менеджера по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольги Павлонки, из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года.

В настоящее время прямых рейсов на данном направлении нет.

Ранее сообщалось, что крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair на период летней навигации вводит десять новых международных маршрутов из Львова.

Напомним, ранее авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета, тогда как ранее для таких путешественников регистрация в интернете открывалась за 48 часов.

Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета. Время закрытия регистрации осталось прежним — за 2 часа до времени вылета по расписанию.