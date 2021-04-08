Транспорт 1 час назад

Ryanair открывает 10 новых направлений из Львова и возвращает четыре

Большинство из маршрутов лоукостера свяжут Львов с городами Италии

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair на период летней навигации вводит десять новых международных маршрутов из Львова.

Как говорится в сообщении перевозчика, это рейсы в Бари, Будапешт, Каунас, Неаполь, Палермо, Пизу, Познань, Турин, Венецию (все — дважды в неделю), а также во Вроцлав (трижды в неделю).

Кроме того, возвращаются четыре других популярных направления — Лондон-Станстед и Веце (по два раза в неделю), а также Краков и Варшава (по три раза в неделю). Помимо них Ryanair, будет летать в Милан-Бергамо, Болонью и Рим.

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Компания ожидает, что с проведением вакцинации против Covid-19 страны Европы откроются как раз к пиковому сезону отпусков в этом году, и такая интенсификация расписания рейсов поможет увеличить объем авиаперевозок в регионе и поспособствует восстановлению туристической индустрии.

"Украинские клиенты теперь могут бронировать свои летние каникулы по еще более низким тарифам и с возможностью воспользоваться нулевой комиссией Ryanair за изменения в случае изменения планов", — говорится в сообщении.

При этом до конца дня 10 апреля Ryanair запустила распродажу билетов с тарифами от 669 грн на рейсы до конца октября 2021 года.

Напомним, Ryanair еще в марте продлила срок бесплатной смены даты рейса до конца октября. Это условие будет действовать для билетов, покупка которых будет осуществлена до конца июня.

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