В апреле лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Киева и Одессы

Ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы по 18 направлениям из Киева и Одессы, а еще 37 планирует восстановить в период с мая по июль. Об этом передает Avianews.com, ссылаясь на собственный анализ системы бронирования авиакомпании.

Как сообщает издание, маршруты откроют в связи с переходом на летнюю навигацию, которая начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта 2021 года.

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При этом продажи билетов на еще шесть направлений пока недоступны. Так, самолетами компании еще нельзя лететь из Киева в Будапешт и Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.

"Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов", — предполагают в издании.

С переходом на летнюю навигацию самолеты отправятся из Борисполя в Вену, Софию, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшаву, Вроцлав и Лондон.

Также рейсы будут выполняться по направлениям Одесса — Берлин, Одесса — Рим, Одесса — Гданьск и Львов — Бергамо, Львов — Рим. А вот запуск рейсов из Харькова отложили до мая.

Напомним, ранее авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета, тогда как ранее для таких путешественников регистрация в интернете открывалась за 48 часов.

Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета. Время закрытия регистрации осталось прежним — за 2 часа до времени вылета по расписанию.