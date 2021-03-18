Ryanair продлила срок бесплатной смены даты рейса до конца октября

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair продлила срок бесплатной смены пассажиром даты выбранного рейса.

Как говорится в сообщении компании, такая возможность будет распространяться на билеты, купленные до конца июня на рейсы до конца октября, и может быть применена дважды.

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"Поскольку программы вакцинации ускоряются по всей Европе, ограничения на поездки будут ослаблены к периоду летних каникул. Теперь клиенты Ryanair могут безопасно бронировать заслуженные летние каникулы, зная, что в случае изменения их планов они могут дважды перенести даты поездки с нулевой комиссией за изменение до конца октября 2021 года", — говорится в нем.

В компании ожидают, что возможное ослабление ограничений на поездки после вакцинации населения в группах повышенного риска приведет к росту спроса на поездки в первую очередь на курорты стран Южной Европы — в Грецию, Испанию, Италию и Португалию.

Напомним, лоукостер Ryanair, судя по данным в его системе бронирования, запустит 18 маршрутов из Украины на период летней навигации.

Отметим также, что ранее Ryanair сократила время бесплатной онлайн-регистрации для пассажиров, которые не оплатили выбор места.