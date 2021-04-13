Азербайджан готов снять лимит по авиаперелетам с Украиной

Руководство Азербайджана готово снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По информации Мининфраструктуры, ограничения могут также снять по количеству авиаперевозчиков.

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В ведомстве отмечают, что сейчас министр инфраструктуры Владислав Криклий находится в составе правительственной делегации с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В рамках визита он провел переговоры с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

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Стороны обсудили сотрудничество по разным инфраструктурными направлениям, в частности, в сфере железнодорожного, авиа- и автотранспорта.

В частности, азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины.

Вместе с этим, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года.

Что касается автолиберализации, азербайджанская сторона готова в будущем обсуждать этот вопрос.

На сегодняшний день стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

Напомним, азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways возобновила полеты из Баку в Киев с 1 апреля 2021 года.

Источник фото: Depositphotos.