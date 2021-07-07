Минздрав расследует продажу вакцины Pfizer в киевской больнице

Министерство здравоохранения инициирует расследование информации СМИ о возможной продаже вакцины против коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer в одной из частных больниц Киева. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", — заявил министр Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно, в соответствии с дорожной картой.

"Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает частные учреждения и врачей, являющихся физлицами-предпринимателями.

Они могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от Covid-19 и вакцинировать граждан в разных регионах Украины, заключив контракты с Национальной службой здоровья. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.

По утверждению Минздрава, вакцина AstraZeneca (как закончившаяся в Украине индийская Covishield, так и почти не используемая уже на сегодня южнокорейская SKBio), равно как и препарат CoronaVac от китайской Sinovac Biotech ныне доступны в пунктах прививок и центрах массовой вакцинации. Их также используют мобильные бригады для прививок определенных групп риска и работников критической инфраструктуры.

В то же время вакцина Comirnaty доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этим препаратом также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава.

Отметим, что согласно статистике самого Минздрава, по итогу 6 июля в Украине первую дозу вакцины против коронавируса получили 2136,6 тысячи человек, вторую — 955,6 тысячи. За этот день было использовано 21,5 тысячи доз вакцины от Pfizer, 14,3 тысячи — препарата от Sinovac, а также 239 доз AstraZeneca южнокорейского производства.

В ведомстве при этом заявляют, что вакцина производства Pfizer может начать поставляться в центры массовой вакцинации с конца июля.