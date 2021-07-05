Происшествия 1 час назад

Смерть после прививки от COVID-19 в Винницкой области: Pfizer не видит связи с вакцинацией

В компании-производителе вакцины прокомментировали летальный случай после прививки их препаратом в Украине

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прокомментировала смерть жителя Винницкой области после вакцинации.

Об этом сообщает Reuters.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в компании выразили соболезнование семье умершего украинца, однако отметили, что связь смерти после вакцинации не доказана.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", — заявили в Pfizer.

При этом в компании добавили, что серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной.

"На сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы нашей вакциной. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", — подчеркнули производители препарата.

Читайте также:
Минздрав решил "смешивать" вакцины Pfizer и Moderna

Напомним, 2 июля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Винницкой области умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

В частности, смерть мужчины зафиксировали чуть больше чем через 4 часа после введения вакцины.

3 июля медики сообщили, что по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

В то же время по данным амбулаторной карты мужчины, у него не зарегистрированы какие-либо хронические заболевания.

Читайте также:
Украина договорилась с США о поставке 2 млн доз вакцины Moderna от Covid-19 — Ляшко

Как известно, вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении COVID-19 через 7 дней после двухдозовой вакцинации оценивается в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата через две недели после введения второй дозы еще выше — 97%.

Сообщалось, что в марте 2021 года стало известно о двух случаях смерти после вакцинации против коронавируса: в поселке Черноморское в Одесской области умерла военнослужащая, которой за несколько дней до этого сделали прививку против COVID-19, а в городской больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который был привит за 9 дней до того. Обоим ввели вакцину CoviShield.

В обоих случаях Минздрав заявил, что смерть наступила не вследствие вакцинации: у женщины случилось острое расстройство кровообращения, поскольку она имела хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания, а у провизора случился острый мозговой инсульт.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: в Украине за сутки 244 новых заражения, 14 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки 244 новых заражения, 14 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки менее 400 новых заражений, 10 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки менее 400 новых заражений, 10 человек умерли
Эстония разрешила въезд вакцинированным украинцам
Эстония разрешила въезд вакцинированным украинцам
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

  4. В Винницкой области мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer: ОГА назвала причину

  5. Коронавирус: в Украине за сутки 244 новых заражения, 14 человек умерли

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...