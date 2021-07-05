Смерть после прививки от COVID-19 в Винницкой области: Pfizer не видит связи с вакцинацией

Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прокомментировала смерть жителя Винницкой области после вакцинации.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, в компании выразили соболезнование семье умершего украинца, однако отметили, что связь смерти после вакцинации не доказана.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", — заявили в Pfizer.

При этом в компании добавили, что серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной.

"На сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы нашей вакциной. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", — подчеркнули производители препарата.

Напомним, 2 июля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Винницкой области умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

В частности, смерть мужчины зафиксировали чуть больше чем через 4 часа после введения вакцины.

3 июля медики сообщили, что по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

В то же время по данным амбулаторной карты мужчины, у него не зарегистрированы какие-либо хронические заболевания.

Как известно, вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении COVID-19 через 7 дней после двухдозовой вакцинации оценивается в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата через две недели после введения второй дозы еще выше — 97%.

Сообщалось, что в марте 2021 года стало известно о двух случаях смерти после вакцинации против коронавируса: в поселке Черноморское в Одесской области умерла военнослужащая, которой за несколько дней до этого сделали прививку против COVID-19, а в городской больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который был привит за 9 дней до того. Обоим ввели вакцину CoviShield.

В обоих случаях Минздрав заявил, что смерть наступила не вследствие вакцинации: у женщины случилось острое расстройство кровообращения, поскольку она имела хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания, а у провизора случился острый мозговой инсульт.