В Винницкой области мужчина скончался после привития вакциной Pfizer: ОГА назвала причину

В Винницкой области 2 июля после прививки против коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech умер 47-летний мужчина.

Смерть мужчины зафиксировали чуть больше чем через 4 часа после введения вакцины, сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации.

Указано, что в течение часа после прививки мужчина чувствовал себя удовлетворительно, а уже через 3,5 часа после прививки у него появились побочные реакции — тошнота и потеря сознания.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показывают, что причиной смерти 47-летнего мужчины из Винницкой области, который умер после прививки против коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. Признаков того, что у мужчины была аллергическая реакция, нет. Впрочем, расследование продолжается, доложили в Винницкой ОГА.

По данным амбулаторной карты мужчины, у него не зарегистрированы хронические заболевания.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока и тромбоза у мужчины не было.

При этом отмечается, что расследование смерти мужчины продолжается, а эксперты ждут результатов морфо-гистологических исследований. Этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

Известно, что это первая смерть после использования этого препарата в Украине, но Министерство здравоохранения подчеркивает, что связи между этими двумя событиями не установлено. Случай смерти мужчины зарегистрировали как "неблагоприятное событие после иммунизации", поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Напомним, в марте 2021 года стало известно о двух случаях смерти после вакцинации против коронавируса: в поселке Черноморское в Одесской области умерла военнослужащая, которой несколько дней назад сделали прививки против COVID-19, а в городской больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который был привит 9 дней до того. Обоим ввели вакцину CoviShield.

В обоих случаях Минздрав заявил, что смерть наступила не вследствие вакцинации: у женщины случилось острое расстройство кровообращения, поскольку она имела хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания, а у провизора случился острый мозговой инсульт.

Как сообщалось, за сутки 3 июля в Украине было привито против коронавируса 38 тысяч 857 человек.