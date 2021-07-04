Коронавирус: в Украине за сутки менее 400 новых заражений, 10 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 4 июля 2021 года зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 11, медработников — 5, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 460 человек, летальных исходов — 10, выздоровели — 526 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 14 тысяч 229 человек, методом ИФА — 3345 человек, экспресс-тестами — 10 тысяч 405 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 237 тысяч 579 человек, выздоровели — 2 млн 171 тысяча 182 человека, летальных исходов — 52 тысячи 470, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 915 тысяч 176.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).

Кроме того, за сутки 3 июля в Украине привито против коронавируса 38 тысяч 857 человек. Одну дозу получили 21 тысяча 489 человек, а полностью иммунизированы — 17 тысяч 368 человек.

Известно, что в течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации.

По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 тысячи 102 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 59 тысяч 728 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 59 тысяч 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 841 тысяча 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 901 тысячу 17 прививок.

Напомним, по состоянию на 3 июля в Украине было зафиксировано 705 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло от этой болезни 36 человек.