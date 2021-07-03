Пандемия COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано 705 новых зараженных

По состоянию на 3 июля, в Украине зафиксировано 705 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло от этой болезни 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди выздоровевших — 27 детей и 22 медицинских работника.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 420 человек и выздоровели от COVID-19 1 тысяча 72 пациента.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 237 тысяч 202 человека, выздоровели — 2 млн 170 тысяч 656 человек и зафиксировано 52 тысячи 460 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Напомним, по состоянию на 2 июля 2021 года, в Украине было зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков.

Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.