Общество 40 минут назад

Следующая волна коронавируса совпадет с сезоном гриппа — Центр общественного здоровья

Интенсивность вспышки в первую очередь будет зависеть от того, какой штамм коронавируса будет циркулировать на территории Украины в это время

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Следующий подъем заболеваемости коронавирусом в Украине произойдет осенью и, скорее всего, совпадет с началом эпидемического сезона других острых респираторных заболеваний.

Об этом заявила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко во время пресс-конференции.

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"Мы действительно ожидаем подъем заболеваемости коронавирусом, он однозначно будет. Вопрос только в том когда. В ближайшее время его быть не должно, скорее всего, подъем начнется осенью 2021 года", — сообщила эксперт.

По ее словам, как и в прошлом году, он совпадет с ростом заболеваемости сезонными болезнями — гриппом, ОРВИ, который регистрируют в стране каждый год.

Кошалко отметила, что эпидемический сезон длится с сороковой недели текущего года (октября. — Delo.ua) до двадцатой следующего (середины мая. — Delo.ua). В прошлый раз он совпал с короновирусной вспышкой, поэтому такую же картину в Центре ожидают и в этом году.

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"То есть волна произойдет, а ее интенсивность в первую очередь будет зависеть от того, какой штамм коронавируса будет циркулировать на территории Украины в это время", — рассказала завотделом организации эпиднадзора.

Она добавила, что на вспышку повлияет и то, какие противоэпидемические меры будут приняты: у нас предусмотрено зонирование страны по уровням эпидемической опасности. Осенью власти также будут мониторить текущую ситуацию и менять зонирование относительно показателей.

"Интенсивность подъема и тяжесть протекания болезни у заразившихся будет зависеть от наличия у них вакцинации", — сказала Кошалко. Поэтому, по ее словам, лучший способ уберечься от осенней волны — получить две дозы прививок, поскольку они значительно снижают вероятность госпитализации и тяжелого течения болезни.

Источник фото: Depositphotos

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