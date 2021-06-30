Чтобы привить 70% населения до 2022 года, нужно утроить скорость, — экс-замглавы МОЗ

Чтобы к концу 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% украинцев, нужно обеспечить в среднем около 250 тысяч прививок в день.

Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк во время онлайн-трансляции "Пандемия и экономика".

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По его словам, какое-то движение по вакцинации населения уже наблюдается, а цифры "начали напоминать показатели настоящей вакцинальной кампании". "Уже было и по 90 тысяч прививок в день, сегодня — 80 тысяч: это очень контрастирует с 5-7-10 тысячами уколов в сутки в апреле", — сказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что это все равно очень далеко до необходимого показателя для сдерживания эпидемии, а людей нужно прививать еще быстрее. "В медиа опять появилось это слово "рекорд", но нет никакого рекорда — нам сейчас нужно в среднем 250 тысяч прививок в день. Это только чтобы вакцинировать к концу года 70% людей", — считает Ковтонюк.

Экс-замминистра отметил, что нынешние 90 тысяч должны быть нижней планкой в условный выходной или праздничный день, а в будние нужно делать по 280-290-300 тысяч прививок. То есть ради достижения цели ускориться необходимо в несколько раз.

"С нынешними темпами мы зайдем в новую волну увеличения заболеваемости в целом с не вакцинированными людьми даже в приоритетных группах. Поэтому скорость должна быть сегодня наивысшим приоритетом", — уверен эксперт.

Он пояснил, что людям не хочется делать лишние усилия ради прививок, поэтому необходимо создать им инфраструктуру, которая как бы "сама будет за ними бегать". Нужно также организовать массовую вакцинацию среди молодых, поскольку те приведут и родителей.

"Собственно, правительство сейчас так и делает, но я бы на их месте запустил большее количество центров для этого. Возможно, они были бы меньше, но в удобных местах, где есть значительные потоки людей — в торговых центрах, на рынках, возле станций метро. Там, где люди приходят по делам и могут заодно зайти на прививку", — отметил Ковтонюк.

Он добавил, что для пожилых нужно организовать центры там, где они живут — даже не в амбулаториях, а в аптеках, которые в Украине на каждом шагу.