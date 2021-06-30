"Лучше провести все сейчас": эксперты посоветовали бизнесу готовиться к карантину осенью

Эксперты уверены, что грядущей осенью Украину снова ждет вспышка коронавируса и последующий за этим карантин. В связи с этим бизнесу советуют провести все намеченные активности летом.

К такому выводу пришли соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк и исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский во время онлайн-трансляции "Пандемия и экономика".

"Уже сегодня по Киеву мы видим, что уменьшение заболеваемости остановилось и начинается небольшой рост. Ранее я прогнозировал, что в конце июня начнется новая волна. К счастью, я ошибся, но уже по нескольким областям мы видим стабильный небольшой рост числа случаев", — рассказал Ковтонюк.

Он отмечает, что время еще есть. "Лето, по крайней мере, июль, может, даже и август мы переживем. Поскольку когда увеличение заболеваемости начинается, оно моментально не вспыхивает, а медленно разгоняется", — поясняет эксперт.

По его словам, у нас сейчас действительно маленькая заболеваемость, так как после карантина Украина опустилась очень низко по кривой, но это "поле для старта" — летом ситуация будет разгоняться.

"Поэтому бизнесу я бы посоветовал закладывать в планы, что осенью будет карантин. Не надо надеяться, что мы проскочим, это не так", — уверен Ковтонюк.

Его поддержал и Глеб Вышлинский. "Если необходимо провести какие-либо события или мероприятия, лучше проводите сейчас. Забудьте, что сейчас мертвый сезон, в этом году он не должен быть таким. Учитывайте правила безопасности, конечно, но на осень не рассчитывайте", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире появился новый штамм коронавируса — "Дельта". Он более заразный, чаще приводит к госпитализации и реанимациям. В Украину он предположительно может попасть из Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии и Словакии.

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