Общество 20 минут назад

Украина запретила въезд без теста на COVID-19 гражданам, прибывшим из четырех стран

Норма, которая вводится из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта", начнет действовать с 25 июня 2021 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Для уменьшения риска распространения штамма "Дельта" в Украине гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании, России и Португалии, или находились там не менее семи дней, запрещено пересечение госграницы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, тест должен быть проведен непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Норма начнет действовать с 25 июня 2021 года.

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"До 25 июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", — заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По данным Минздрава, новый штамм "Дельта" уже выявлен более чем в 90 странах мира. Больше всего он распространен в Индии, Великобритании, России и Португалии.

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В службах общественного здоровья Великобритании, где на новый штамм приходится более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.

При этом потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 июня зафиксировано два случая дельта-штамма (так называемый "индийский штамм") коронавируса.

Ранее Национальная академия наук Украины выразила обеспокоенность распространением штамма коронавирусной инфекции COVID-19 под названием "Дельта" на территории Российской Федерации.

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