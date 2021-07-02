Общество 10 минут назад

В Минздраве назвали сроки поступления Pfizer в центры массовой вакцинации

Также замминистра прокомментировал уместность получения американской вакцины в качестве только второй дозы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Вакцина против коронавируса производства американской компании Pfizer может начать поставляться в центры массовой вакцинации с конца июля. Об этом сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Ожидаем в конце июля. Сейчас у нас проходит четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. На пятом этапе — это конец июля и август — вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer, скорее всего, будет перераспределена на пункты прививки", — отметил он.

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Чиновник также добавил, что результаты научных исследований говорят, что и вакцина Pfizer, и AstraZeneca защищают от активно распространяющегося ныне штамма коронавируса "Дельта", однако эффективность такой защиты все же "на 5-6% ниже относительно стандартного штамма".

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Кроме того, Кузин прокомментировал возможность вакцинации разными препаратами, отметив, что этот вопрос возник, когда при вакцинации в странах Европы возникли подозрения, что прививки препаратом от AstraZeneca вызывают тромбоз со смертельными случаями и было разрешено колоть людям вторую дозу вакцины другого производителя, а именно Pfizer.

"Результаты научных исследований показали, что такое сочетание вакцин действительно является более иммуногенным. То есть, иммунитет формируется сильнее, и такая комбинация вакцин эффективна и адекватна. Потому некоторые страны рассматривают это как механизм усиления иммунного ответа людей", — отметил главсанврач.

В Украине же, по его словам, национальная техническая группа экспертов рассматривала этот вопрос и рекомендовала все же отдавать приоритет вакцинам одного производителя для одного человека.

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"То есть, жесткой рекомендации обязательно смешивать их нет. Но национальная техническая группа экспертов не запрещает этого делать — если, например, на первый ввод была зарегистрирована аллергическая реакция", — добавил он.

В таком случае, по словам Кузина, вторая доза может быть другого производителя или вакцины другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных событий после иммунизации.

Источник фото: Depositphotos

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