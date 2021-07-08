Власти Франции призвали страны ЕC не признавать вакцины от COVID-19 из России и Китая

В Министерстве иностранных дел Франции призывают страны Евросоюза отказаться от российской и китайской вакцин и доверять только проверенным вакцинам.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, cообщает телеканал "Francе 2".

Он считает, что граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено.

По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — отметил политик.

Отметим, что сейчас в Украине массово прививают граждан именно китайской вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech.

Напомним, в начале июня 2021 года Словакия отказалась от закупки российской вакцины "Спутник V". Причина такого решения властей страны заключалась в том, что жители страны избегают прививаться от коронавируса этим препаратом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.

Как известно, Евросоюз признает сертификаты вакцинации только вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно Pfizer, J&J, Moderna и AstraZeneca, произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca.

В этот перечень не входит CoviShield, которую Индия производит по лицензии Oxford University/AstraZeneca, а а также CoronaVac от китайской Sinovac Biotech.

Вскоре в Европейском Союзе 7 стран одобрили для путешественников вакцину Covishield — индийскую версию Vaxzevria от AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.