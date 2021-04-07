Россия продала в ЕС не тот "Спутник", который получил одобрение в научном журнале

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал российскую вакцину "Спутник V", закупленную предыдущим составом правительства и пришел к выводу, что она не идентична той, что получила одобрение авторитетного журнала The Lancet.

Об этом сообщает издание Dennik N.

Указано, что государственный институт не принял решение о рекомендации прививать население Словакии российской вакциной, поскольку не имеет достаточной информации для этого. Это общая позиция института и Министерства здравоохранения страны.

Как отмечается, словацкие инспекторы не могут оценить вакцину настолько всесторонне, как Европейское агентство по лекарственным средствам.

Институт утверждает, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида.

Но только на основе этих тестов нельзя дать заключение об эффективности и безопасности для людей.

Словацкий институт даже не получил всех документов о производстве или безопасности, необходимых для оценки.

"Важной находкой стало и то, что импортируемые в Словакию вакцины не являются полностью идентичными вакцине, результаты которой были опубликованы в престижном журнале The Lancet. Они не такие же, как те, что используются в других странах", — говорится в публикации.

В то же время правительство в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось на это исследование.

После исследования государственного института Минздрав Словакии обратился к другой лаборатории для проверки безопасности вакцины, однако результаты будут известны позже на этой неделе.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Ранее в ходе телефонного интервью в эфире словацкого Radio Expres Матович в ответ на вопрос о том, что он пообещал россиянам в обмен на вакцину, ответил "Закарпатскую Украину", хотя сразу дал понять, что пошутил.

Премьер посетовал на то, что бытует мнение, будто договоренности с РФ автоматически предусматривают предательство Словакии. Позже в беседе он подчеркнул, что от него на самом деле "никто ничего не хотел".

В то же время шутка Матовича вызвала жесткую реакцию со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который посоветовал тому "обменять [вакцину] на несколько регионов Словакии".

По мнению главы МИД Украины, своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией.

Отметим, что ранее Словакия подтвердила покупку 2 млн доз российской вакцины от Covid-19 "Спутник V". Однако решение вызвало бурю негодования в стране и угрозу распада правительства, что публично признает и сам Матович.

Напомним также, что соседняя со Словакией и Украиной Венгрия еще 12 февраля начала вакцинацию российской вакциной "Спутник V" против Covid-19.