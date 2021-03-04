Политика 40 минут назад

Премьер Словакии извинился за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

По словам Матовича, позиция Словакии по территориальной целостности Украины всегда была очень четкой

Игорь Матович. Фото: Twitter политика Игорь Матович. Фото: Twitter политика
Игорь Матович. Фото: Twitter политика

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед украинцами за высказанную накануне шутку о том, что ему пришлось пообещать России Закарпатье за поставку в Словакию первой партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг", — написал он.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, в ходе телефонного интервью в эфире словацкого Radio Expres Матович в ответ на вопрос о том, что он пообещал россиянам в обмен на вакцину, ответил "Закарпатскую Украину", хотя сразу дал понять, что пошутил.

Премьер посетовал на то, что бытует мнение, будто договоренности с РФ автоматически предусматривают предательство Словакии. Позже в беседе он подчеркнул, что от него на самом деле "никто ничего не хотел".

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В то же время шутка Матович вызвала жесткую реакцию со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который посоветовал тому "обменять [вакцину] на несколько регионов Словакии".

По мнению главы МИД Украины, своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией.

Отметим, что ранее Словакия подтвердила покупку 2 млн доз российской вакцины от Covid-19 "Спутник V". Однако решение вызвало бурю негодования в стране и угрозу распад правительства, что признает и сам Матович.

4 марта он сообщил на своей странице в Facebook, что производитель "Спутника" ввиду сложившейся политической ситуации предложил вообще отменить контракт на поставку безо всяких санкций к Словакии. Ответ на такое предложение страна пока не дала.

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