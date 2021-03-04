Премьер Словакии извинился за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед украинцами за высказанную накануне шутку о том, что ему пришлось пообещать России Закарпатье за поставку в Словакию первой партии вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг", — написал он.

Напомним, в ходе телефонного интервью в эфире словацкого Radio Expres Матович в ответ на вопрос о том, что он пообещал россиянам в обмен на вакцину, ответил "Закарпатскую Украину", хотя сразу дал понять, что пошутил.

Премьер посетовал на то, что бытует мнение, будто договоренности с РФ автоматически предусматривают предательство Словакии. Позже в беседе он подчеркнул, что от него на самом деле "никто ничего не хотел".

В то же время шутка Матович вызвала жесткую реакцию со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который посоветовал тому "обменять [вакцину] на несколько регионов Словакии".

По мнению главы МИД Украины, своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией.

Отметим, что ранее Словакия подтвердила покупку 2 млн доз российской вакцины от Covid-19 "Спутник V". Однако решение вызвало бурю негодования в стране и угрозу распад правительства, что признает и сам Матович.

4 марта он сообщил на своей странице в Facebook, что производитель "Спутника" ввиду сложившейся политической ситуации предложил вообще отменить контракт на поставку безо всяких санкций к Словакии. Ответ на такое предложение страна пока не дала.