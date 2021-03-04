Новая мягкая сила: зачем Россия и Китай развозят по всему миру свои вакцины от COVID-19

В начале марта Словакия одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), она стала 39 страной в мире, готовой прививать своих граждан этой вакциной, и второй — в ЕС. Первой "Спутник V" одобрила Венгрия, сейчас такую возможность рассматривает Чехия. При этом официально Евросоюз пока так и не утвердил использование российского препарата для вакцинации. В том же РФПИ сообщили, что 4 марта Европейское агентство лекарственных средств только приступило к оценке соответствия вакцины стандартам ЕС.

Более того, вопрос с качеством и эффективностью "Спутник V" сопровождает препарат с момента его представления на рынке, поскольку к использованию его допустили еще до завершения всех клинических испытаний. Ситуацию немного изменила публикация результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины в журнале The Lancet: согласно предварительным данным, эффективность вакцины составила 91,6%.

В самой РФ массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в январе 2021 года. На сегодняшний день официальной статистики по количеству привитых россиян нет, однако в конце февраля главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико сообщил, что всего в стране привито около 4 млн человек — это примерно 2,84% населения, сообщает BBC. Не захотел прививаться "Спутник V" даже президент России Владимир Путин, сославшись на индивидуальный график вакцинации.

И в то время, когда многие страны сфокусированы в первую очередь на обеспечении прививок для своих жителей, такие низкие темпы вакцинации в России не мешают ей предлагать миллионы доз "Спутник V" другим странам. Как заявила ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, такая стратегия России вызывает недоумение.

Несмотря на наличие препарата собственной разработки, вакцинация в России проходит медленно. Фото: Getty Images

Впрочем, выступить "главным спасителем мира" от COVID-19 пытается не только Россия, но и Китай. Так, китайский препарат Coronavac компании Sinovac закупила, в том числе, и Украина. На Западе такие действия двух стран назвали "вакцинной дипломатией": международное сообщество предполагает, что поставки вакцины официальная Москва и Пекин используют для расширения геополитического влияния. Обеспокоенность по этому поводу выразили и США. Как заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки, Америка следит за подобными попытками Китая и России "использовать вакцины в качестве средства достижения успехов на дипломатическом уровне".

Россия и Китай получили возможность предоставлять миру разработанные ими вакцины в силу нескольких факторов. В первую очередь, речь идет о задержках программ вакцинации в том же ЕС. Из-за перебоев с поставками вакцин руководство ряда стран Евросоюза — в том числе Германии, Франции и Австрии — уже допускало возможность использования российских и китайских препаратов в случае, если они будут одобрены ЕС.

Вторая причина — "вакцинный национализм": так, пока развитые страны предварительно выкупили у американских и европейских производителей большую часть вакцин, которые будут произведены в 2021 году, страны "третьего мира" вынуждены либо ждать своей очереди, либо искать альтернативы в том же Китае или России.

Одним из примеров использования геополитической конкуренции стала вакцинационная кампания в Сербии. Государство начало прививать своих граждан еще 24 декабря 2020 года в числе первых европейских стран. Сейчас в Сербии доступны вакцины Pfizer/BioNTech, также китайская Sinofarm и русский "Спутник V". За счет этого Сербия находится в числе лидеров Европы по темпам вакцинации и имеет возможность делиться препаратами с соседними государствами, например, с Боснией.

20 тысяч доз вакцины "Спутник V" были доставлены в Боливию. Всего в страну должно быть поставлено 5,2 миллиона доз российского препарата. Фото: Getty Images

Как пишет The New York Times, "бедные страны будут помнить, кто и когда пришел им на помощь".

"Москва и Пекин заблаговременно увидели возможность, отправив прошлой весной маски и защитное снаряжение в сильно пострадавшие страны. Теперь, когда страны с низким и средним уровнем доходов нуждаются в вакцинах, страны от Сербии и Алжира до Бразилии и Египта получают препараты из Китая и России. По сути, Сербия опережает большинство стран Европейского Союза по процентной доле вакцинированного населения, отчасти потому, что это одна из немногих стран, где уже доступны российские и китайские вакцины. Китай сделал обмен своими вакцинами центральным элементом глобальной стратегии инвестирования в более чем 70 стран и международных организаций. Китайская "вакцинная дипломатия" имела свои недостатки, в первую очередь — отсутствие проверенной информации об эффективности препаратов, но для многих бедных стран китайские вакцины — намного лучше, чем ничего", — говорится в публикации.

Отчасти в качестве противовеса Китаю выступила Индия как один из крупнейших в мире производителей дженериков. Страна не только поставляет соседним странам препараты бесплатно, но и заключила контракты на поставку вакцин с правительствами многих государств. В том числе вакцину Covishield, произведенную компанией AstraZeneca на заводе в Индии, использует и Украина. Именно этим препаратом от COVID-19 привился президент Владимир Зеленский.



Но в конечном итоге "вакцинная дипломатия" может принести России и Китаю большие выгоды, пишет The Guardian.

"Очевидно, что Россия и Китай не приходят в развивающиеся страны, говоря, что те должны что-то дать им взамен. Но в долгосрочной перспективе это принесет дивиденды. И российское, и китайское руководство понимают, что пандемия будет с нами еще долго", — сказала изданию директор по глобальному прогнозированию центра Economist Intelligence Unit Агата Демараис.

В том числе в силу того, что западные страны не стали использовать вакцины в качестве инструмента мягкого геополитического влияния, и Китай, и Россия могут укрепить свои позиции в мире. Особенно в том, что касается США, поставив под сомнение возможность Америки содействовать решению подобных глобальных вопросов.

В Черногории началась вакцинация медицинских сотрудников препаратом "Спутник V". Фото: Getty Images

Для России выгода может быть еще большей. С одной стороны, активная помощь другим странам с вакцинацией (пусть ее эффективность пока и не известна) может быть использована ею для улучшения своего имиджа на международной арене с целью превратиться из условного "государства-изгоя" после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в "страну-спасителя от пандемии". С другой стороны, то, что некоторые страны ЕС пока в обход регулятора начали использование "Спутника V", может стать в руках Москвы инструментом для манипуляции, направленным на обострения разногласий внутри Союза.

Что же касается Украины, то, несмотря на то, что китайская вакцина уже одобрена и будет использоваться для вакцинации жителей страны, российский "Спутник V" правительство допускать на украинский рынок не намерено.

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