В Украине выявили первые случаи заражения британским штаммом коронавируса

В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского заявляют, что обнаружили в Украине более заразный британский штамм коронавируса.

Как сообщает Liga.net, в институте подтверждают два случая выявления такого штамма в Ивано-Франковске — у 41-летнего мужчины и у 54-летней женщины.

В отобранных у них 18 и 19 февраля биологических материалах выявили не только мутацию N501Y (характерную также для южноафриканского и бразильского штаммов), но и другие — присущие именно британскому варианту.

Напомним, что в декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, распространяющийся гораздо быстрее известных ранее.

При этом в упомянутой Ивано-Франковской области в середине февраля начался заметный рост заболеваемости Covid-19, что вызвало повышенное внимание центральных властей. С 22 марта там ужесточили карантин, выставив посты полиции на дорогах, а с 26 марта объявили регион "красной" зоной эпидемиологической опасности.

Впоследствии с 1 марта объявили "красной" зоной и соседнюю Черновицкую область, а с 3 марта — Житомирскую.

Отметим, что до этого, 24 февраля, Кабмин запретил пассажирские перевозки на территории всех регионов, где устанавливается "красный" уровень эпидопасности из-за распространения коронавирусной болезни.