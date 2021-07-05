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В мире 20 минут назад

Власти Мадейры разрешат въезд всем вакцинированным от Covid-19, независимо от препарата

На популярный у туристов португальский остров можно будет спокойно полететь, привившись от коронавируса чем угодно

Столица Мадейры Фуншал. Фото: Depositphotos Столица Мадейры Фуншал. Фото: Depositphotos
Столица Мадейры Фуншал. Фото: Depositphotos

Власти португальской островной автономии Мадейра заявили, что позволят посещать регион всем вакцинированным от Covid-19, независимо от того, одобрен ли соответствующий препарат Европейским агентством лекарственных средств, передает Reuters.

При этом Европейский союз, частью которого является Мадейра и который с июля ввел свой цифровой сертификат вакцинации, пока санкционировал вакцины только четырех производителей — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В материковой Португалии при этом будут признавать лишь эти четыре вакцины.

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Как отметил министр здравоохранения Мадейры Педру Рамуш, если вакцинами, не одобренными в ЕС, привьются миллионы людей, их уровень защиты будет аналогичным.

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Заявление властей атлантического архипелага появилось на фоне критики ЕС по поводу невключения аналогичного вакцине от AstraZeneca препарата Covishield производства Института сыворотки Индии в список одобренных вакцин для сертификата.

Считается, что около 5 млн человек в Великобритании, являющейся важным источником иностранного туризма для Мадейры, получили прививку именно вакциной Covishield, которая также распределяется между странами в рамках глобального механизма COVAX.

Отметим, что Covishield массово применялся и в Украине: этой вакцины было использовано 487,2 тысячи доз, ныне его больше не колют. Кроме того, по состоянию на 4 июля в Украине было применено 645,2 тысячи доз вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac, также не сертифицированной в ЕС.

Напомним, что вакцинированные украинцы теперь могут свободно въезжать, к примеру, в Австрию, Нидерланды и Эстонию. Эти страны признают препарат от Sinovac, равно как и индийский Covishield.

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