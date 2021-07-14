Евросоюз отменил для Украины ограничения по въезду в ЕС

Послы стран Европейского союза одобрили обновленный список стран, для которых отменяются связанные с пандемией COVID-19 ограничения на поездки.

Как сообщает "Радио Свобода", впервые в этом списке фигурирует Украина.

По информации издания, на официальных ресурсах Евросоюза эта информация будет обновлена ​​сегодня, 14 июля, во второй половине дня.

Ранее на этой неделе соответствующее предложение озвучило руководство блока. Оно имеет консультационный характер и не является прямым указанием национальным правительствам.

Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели. В него уже вошли Молдова, Армения и Азербайджан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе семь стран разрешили въезжать привитым Covishield — вариантом вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca производства Института сыворотки Индии.

При этом сама она в ЕС одобрена, а вот ее индийская версия — нет.

Отметим также, что в Telegram появился бот, предоставляющий украинцам информацию об актуальных коронавирусных ограничениях в той или иной стране, а также возможность отслеживания их изменений.