Евросоюз отменил для Украины ограничения по въезду в ЕС

Послы стран Европейского союза одобрили обновленный список стран, для которых отменяются связанные с пандемией COVID-19 ограничения на поездки.
Как сообщает "Радио Свобода", впервые в этом списке фигурирует Украина.
По информации издания, на официальных ресурсах Евросоюза эта информация будет обновлена сегодня, 14 июля, во второй половине дня.
Ранее на этой неделе соответствующее предложение озвучило руководство блока. Оно имеет консультационный характер и не является прямым указанием национальным правительствам.
Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели. В него уже вошли Молдова, Армения и Азербайджан.
Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе семь стран разрешили въезжать привитым Covishield — вариантом вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca производства Института сыворотки Индии.
При этом сама она в ЕС одобрена, а вот ее индийская версия — нет.
Отметим также, что в Telegram появился бот, предоставляющий украинцам информацию об актуальных коронавирусных ограничениях в той или иной стране, а также возможность отслеживания их изменений.