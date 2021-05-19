ЕС решил открыть границы для вакцинированных от Covid-19

Страны Европейского союза 19 мая договорились ослабить в преддверии летнего туристического сезона ограничения на въезд для стран, не входящих в ЕС.

Как сообщает Reuters, представители 27 стран ЕС одобрили предложение Европейской комиссии от 3 мая об ослаблении критериев для определения "безопасных" стран, а также о допуске в ЕС полностью вакцинированных туристов из других стран.

Ожидается, что они составят новый список стран на этой или в начале следующей недели. Согласно данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, Великобритания и ряд других стран, в отличие, к примеру, от США, должны будут соответствовать новым критериям.

Согласно действующим ограничениям, в ЕС могут въезжать люди только из семи стран, включая Австралию, Израиль и Сингапур, независимо от того, были ли они вакцинированы.

При этом отдельные страны могут сейчас и смогут в дальнейшем потребовать отрицательный тест на Covid-19 или провести определенный период в карантине.

Текущим главным критерием коронавирусной безопасности страны является не более 25 новых случаев Covid-19 на 100 тысяч человек населения за предыдущие 14 дней. Такая тенденция должна быть стабильной или снижаться, при этом страны должна демонстрировать достаточные объемы тестирования на коронавирус.

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Еврокомиссия предложила повысить указанный порог сразу вчетверо до 100 случаев на 100 тысяч человек, но представители стран союза в среду согласились лишь на 75.

При этом они договорились разрешить пропуск в ЕС лиц, вакцинированных препаратами, одобренными Евросоюзом. Рассматривается также возможность разрешить въезд всем, кто привился любыми вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается, что последнюю дозу вакцины такие граждане должны будут получить минимум за 14 дней до поездки в ЕС.

Согласно плану, странам ЕС, которые отказываются от требований по тестам или карантину для вакцинированных туристов из ЕС, предлагается сделать то же самое для вакцинированных отдыхающих из стран, не являющихся членами союза. Также ожидается, что детям разрещат путешествовать с вакцинированными родителями.

Кроме того, предложено ввести механизм временного запрета на въезд из определенной страны, за исключением наиболее остро необходимых визитов в ЕС. Сейчас его предложено применить для Индии.

Отмечается, что предложенные меры должны будут принять все страны Шенгенской зоны, включая не входящие в ЕС Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Напомним при этом, что уже в июле в Украине хотят запустить получение сертификатов о вакцинации против Covid-19 с помощью сервиса госуслуг "Дія", с тем чтобы вакцинированные украинцы могли ездить в первую очередь в ЕС.

Отметим также, что с 14 мая въезд вакцинированных украинцев уже разрешила Греция, входящая в ЕС, но не имеющая сухопутной границы с остальными странами союза.

Тем временем на сегодня в Украине полностью привитыми (получили две дозы вакцины) от коронавируса считаются пока лишь 37,5 тысячи человек. В то же время получение второй прививки в последние дни производится активнее, чем первой: так, за 18 мая первую дозу получили 9 тысяч человек, а вторую — 10 тысяч.