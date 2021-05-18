В Украину доставили вторую партию вакцины от коронавируса Pfizer

В Украину во вторник, 18 мая, прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Спецрейс доставил еще 117 тысяч доз препарата, сообщает "РБК-Украина".
Указано, что вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.
При этом до конца недели (23 мая) в Украину должны доставить еще 356 тысяч 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.
Как предполагается, в целом на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.
Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
Известно, что вакцина от Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцина. Механизм ее действия заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования Всемирной организации здравоохранения и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и Евросоюзе. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытие в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения объяснили, почему вакцинация педагогов начнется к началу следующего учебного года.
Также министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина уже законтрактовала получение в 2021 году 20 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer, а также 10 млн доз другого американского производителя Novavax.