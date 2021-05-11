Украина получит в 2021 году 20 млн доз вакцины Pfizer и 10 млн Novavax — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина уже законтрактовала получение в 2021 году 20 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer, а также 10 млн доз другого американского производителя Novavax. Об этом он сказал на брифинге.

"Нам удалось увеличить поставки вакцин Pfizer/BioNTech вдвое уже в этом календарном году. То есть вместо 1 млн доз мы получим 20 млн. Подчеркиваю, они все законтрактованы. Это никакие не рамочные контракты, потому что у нас сейчас появилось большое количество "экспертов" в стране, которые понимают в вакцинах, но их мнение не всегда, мягко говоря, соответствует действительности", — заявил чиновник.

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Министр отметил, что всего в настоящее время Украина имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от Covid-19, включая 8 млн доз в рамках механизма COVAX и 32 млн доз по прямым контрактам между Украиной и производителями.

"Это и 10 млн доз вакцины Novavax — это новая вакцина, которая сейчас проходит соответствующую регистрацию, в том числе в США. Это вакцина, которая разработана американской компанией, но будет производиться на мощностях знакомого уже вам крупнейшего производителя вакцин в мире — Института сыворотки [Индии]", — сообщил глава Минздрава.

Также, по словам Степанова, Украина должна будет получить вакцины британской компании AstraZeneca и китайской Sinovac. Он подчеркнул, что 42 млн доз будет достаточно, чтобы большинство взрослого населения Украины привить уже в текущем году.

"Но мы не собираемся останавливаться. Мы хотим это количество довести до 48 млн доз — для вакцинации 70% взрослого населения Украины. У нас есть понимание, где именно мы можем приобрести эти вакцины. Это, в том числе, договоренность, достигнутая в ходе переговоров с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой об увеличении поставок [Novavax] с 10 до 15 млн доз вакцин", — заявил министр.

Кроме того, по его словам, есть и предложение от Sinovac о дополнительном увеличении поставок.

Напомним также, что накануне Европейский союз договорился о расширении контракта с Pfizer на получение 1,8 млрд доз вакцины от Covid-19 в 2021-2023 годах.