Общество 50 минут назад

СБУ поймала мошенников из Африки, продававших россиянам и индусам фейковую вакцину Pfizer

В состав группировки, продававшей американский препарат по 250 долларов за дозу, входили также украинцы и россияне

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством здравоохранения в конце апреля разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину" от коронавируса.

Как говорится в сообщении спецслужбы, злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer, хотя никакого отношения к оригинальной продукции не имели.

Кратко и по делу в Telegram

Установлено, что в состав группировки входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

Они разместили в интернете рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, якобы имеющих возможность поставлять вакцину от Pfizer.

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Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы делали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.

Отмечается, что злоумышленники работали в первую очередь на клиентов из РФ и Индии — именно туда была таргетирована их рекламная кампания. Задокументированы факты получения предоплаты от "клиентов" на тысячи долларов.

"СБУ в сотрудничестве с Минздравом Украины разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля. Таким образом, СБУ не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании Pfizer", — добавили в спецслужбе, пояснив, что в соответствии с политикой Pfizer поставки вакцины против Covid-19 осуществляются лишь по контрактам с государствами.

Напомним также, что ранее СБУ заявила о блокировке сети ботоферм, распространявших ложную информацию об Украине, в частности о вакцинации.

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