Политика 1 час назад

В Хмельницком накрыли ботоферму, распространявшую фейки о вакцинации — СБУ

Группа жителей областного центра установила оборудование в арендованном помещении торгового центра и у себя дома

Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ее киберспециалисты заблокировали работу сети ботоферм, распространявших ложную информацию об Украине. Как отмечается в сообщении спецслужбы, злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем. В противоправной деятельности организаторы схемы использовали SIM-карты украинских операторов мобильной связи", — говорится в нем.

Кратко и по делу в Telegram

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением; GSM-модемы, SIM-банки и GoIP-шлюзы; а также несколько сотен SIM-карт.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства.

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В СБУ утверждают, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.

Также сообщается, что часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

В рамках производства по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса ведется следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности совместно с управлением СБУ в Хмельницкой области и полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В то же время в хмельницкой полиции рассматривают данную деятельность в первую очередь как незаконную подмену международного телефонного трафика на внутриукраинский, чтобы международные звонки тарифицировались как национальные.

"Кроме того, часть SIM-карт, которые функционировали в телекоммуникационном оборудовании, фигуранты предоставляли в аренду третьим лицам с помощью онлайн-сервисов. Эти карточки использовались для поддержания деятельности ботоферм, распространявших фейки", — пояснили в полиции.

Напомним, на предыдущей неделе СБУ отчиталась о пресечении работы ботофермы из 5 тысяч аккаунтов, также якобы распространявших фейки.

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