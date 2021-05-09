ЕС договорился о поставке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer до 2024 года

Европейский союз 8 мая согласился на масштабное расширение контракта с компаниями BioNTech и Pfizer — разработчиков и производителем вакцины против Covid-19 — на получение 1,8 млрд доз препарата в 2021-2023 годах.

Как заявила в Twitter глава Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, контракт утвержден на гарантированные 900 млн доз препарата и еще 900 млн возможных доз.

"Получив до 1,8 млрд доз по новому контракту с BioNTech Group и Pfizer, мы укрепляем нашу готовность на долгие годы. И Европа останется открытой. Мы продолжим экспорт вакцин, потому что вакцинация — это надежный выход из этой глобальной пандемии", — отметила она.

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Отмечается, что новый контракт будет включать не только производство вакцин, но и обеспечение поставок всех основных компонентов именно из стран ЕС.

Ныне ЕС имеет портфель из 2,3 млрд доз вакцин против коронавируса от шести компаний. По словам фон дер Ляйен, за этим последуют другие контракты и другие вакцины.

Напомним, что глава Еврокомисии накануне также заявила, что США и другие страны, в которых производят вакцины от коронавирусной инфекции, должны активно расширять их экспорт, а не просто говорить об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности. Она призвала следовать примеру Евросоюза, который "является единственным регионом мира, экспортирующим вакцины в больших масштабах".