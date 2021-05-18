На заместительницу Степанова составили протокол за скрытие срока годности индийских вакцин

На заместителя министра здравоохранения Светлана Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, поступивших в Украину в феврале 2021 года.

Об этом со ссылкой на ответ представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой сообщает экспертная организация StateWatch.

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Указано, что в марте 2021 года эксперты обратились в Минздрав с просьбой предоставить информацию о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, однако в министерстве отказались предоставлять эту информацию, ссылаясь на требования производителя.

По заявлению организации представитель омбудсмена дважды обращался в Минздрав по повторному рассмотрению запроса или обоснованию, почему информация не была предоставлена.

При этом в обращениях омбудсмена было отмечено, что информация является общественно важной в условиях пандемии коронавируса.

"В рамках производства в отношении заместителя министра здравоохранения Украины Шаталовой Светланы Николаевны 11 мая 2021 года составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сообщил представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека.

На данный момент протокол направлен для рассмотрения в Печерский районный суд Киева.

Согласно части 2 статьи 212-3 Кодекса об админправонарушениях, непредоставление информации влечет за собой штраф от 25 до 50 необлагаемых минимумов, то есть от 425 до 850 грн.

В то же время в Минздраве продолжают настаивать, что вред от предоставления информации о дате производства и сроке годности партии вакцин Covishield преобладает общественный интерес в ее получении.

Ранее сообщалось, что срок годности индийской вакцины Covishield, которой вакцинируют украинцев из уязвимых групп населения, истекает 23 июня 2021 года.