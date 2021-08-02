Долар та євро продовжують дешевшати через аграріїв та єврооблігації: що буде з курсом далі

Середній курс гривні у банках, який іще на початку липня був на рівні 27,15/27,38 грн/долар і 32,15/32,50 грн/євро, на кінець місяця зміцнів до 26,76/26,95 грн/долар, 31,67/32,01 грн/євро.

Липневе укріплення гривні аналітики ринку називають на сьогодні найвагомішим у розрізі 2021 року. "Гривня за липень зміцнилася, що не дивно і в рамках тенденції з січня 2021 року. Середній курс продажу долара США в банках країни за липень знизився на 1,3%, а з початку року на 5,26%. Середній курс продажу євро в банках за аналогічний період знизився на 1,5%, з початку року — на 8,5%", — говорить у коментарі Delo.ua старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль.

Основним фактором, який сприяв у липні зміцненню української національної валюти, експерти називають аграріїв, які із початком відвантаження нового урожаю активно насичують ринок валютою.

"Ключовим фактором зміцнення гривні зараз є продаж аграріями валюти від експорту зерна. Світові ціни залишаються досить високими, щоб встигнути продати частину врожаю", — каже в коментарі Delo.ua старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

У той же час активність імпортерів Тарас Котович визначає як невисоку і говорить про те, що нерезиденти зараз фактично не впливають на валютний ринок. За його словами, нерезиденти хоч поступово і продавали гривневі ОВДП, але самі темпи цих продаж не були високими і це не викликало додаткового тиску на ринок.

Найважливішим для українського валютного ринку Ян Кароль називає рішення НБУ підвищити облікову ставку в рамках боротьби з інфляцією до 8%. "Для України як аграрної країни літній сезон, коли на прилавки надходить маса вітчизняної продукції, а значить інфляційних ризиків немає, період для зміни монетарної політики досить незвичний. Рішення було несподіваним, хоча і десь передбачуваним. Фінансовий регулятор вирішив піти на випередження і не чекати цінового тиску через недомовленостi з Білоруссю, потенційне зростання цін на газ в країні через високі ціни на нього в світі і ряд інших факторів", — говорить він.

Значущою подією для валютного ринку Ян Кароль називає також наданий НБУ дозвіл ФОПам купувати долари без валютних контрактів. "Рішення про те, що на міжбанку без документального підтвердження про потрібні обсяги можуть торгувати валютою ФОПи і юрособи, дає нам сигнал, що волатильність зросте, але тенденція буде на зміцнення гривні. Якби НБУ переживав за стабільність гривні, такого рішення не було б", — каже аналітик компанії Esperio.

Позитивним фактором для курсу гривні аналітик RoboForex Андрій Гойлов називає також те, що в останній тиждень липня Україна завершила додаткове розміщення в Лондоні єврооблігацій на суму 500 млн доларів США. Прибутковість склала 6,30% річних при початковому попиті на ці папери в обсязі 1,7 млрд доларів. Серед інвесторів велику частку займають фонди з управління активами (60,60%), хедж-фонди (32,90%), пенсійні фонди (2,00%) і приватні банки (0,90%). Більш 50,00% розміщення викупили представники Великобританії. "Таким чином Україна продемонструвала, що її боргові зобов'язання користуються попитом у зарубіжних інвесторів і вона може залучати фінансування не тільки завдяки співпраці з МВФ", — говорить він у коментарі Delo.ua.

Разом з тим, щодо самої співпраці з МВФ також є позитивні зрушення. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала дуже конструктивною розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 28 серпня, і анонсувала візит місії Фонду в Україну уже у вересні. У випадку успішного завершення переговорів Україна отримає до кінця року додатково 1,5 млрд доларів США в рамках програми "Stand-by". "Це дозволить уникнути традиційної осінньої девальвації гривні в нинішньому році", — зазначає Андрій Гойлов.

Загалом же особливих загроз для курсу гривні у серпні аналітики ринку не бачать.

"У серпні тенденція для української гривні залишиться незмінною — курс гривні буде рости по відношенню і до долара, і до євро. Нижньою межею для курсу продажу долара США виступає рівень 26,8 грн/долар (мінімум червня 2020 року), а для середнього курсу продажу євро цільовою є відмітка 31,3 грн/долар. Причини такого оптимізму в тому, що попит на валюту в країні буде низьким", — говорить Ян Кароль.

Вплинути на курс гривні у серпні, за словами Тараса Котовича, можуть НБУ і нерезиденти. "Протягом наступного місяця курс буде коливатися в межах 26,5-27 грн/долар. З одного боку, пропозиція валюти залишатиметься великою, проте НБУ буде викуповувати надлишки і не допускати швидкого зміцнення гривні. Тому серпень може завершитися з курсом біля 27 грн/долар. Збільшити підтримку гривні можуть нерезиденти, якщо Мінфін підвищить ставки по гривневих ОВДП. Втім вони, швидше за все, будуть очікувати, коли Україна розрахується по зовнішньому боргу у вересні, і якщо і будуть купувати нові ОВДП в серпні, то не дуже активно. Тим не менше, це буде сприяти зміцненню гривні до 26,5 грн/долар протягом серпня, якщо навіть активізація нерезидентів збігатиметься з квартальними податковими платежами в другій декаді місяця", — говорить він.