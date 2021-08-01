Курс валют в Украине: НБУ назвал причины укрепления гривни к доллару

На валютном рынке Украины в июле 2021 года преобладало ревальвационное давление, которое было обусловлено значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.

Об этом следует из Макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины (июль 2021 года).

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Как отмечается в обзоре, официальный обменный курс гривни к доллару укрепился на 1,1%.

При этом сальдо интервенций НБУ было положительным ($0,2 млрд).

Тем временем финансовые аналитики, опрошенные "РБК-Украина", указывают на ряд причин, повлиявших на укрепление позиций украинской валюты. В частности, фактором для укрепления гривни сейчас является продажа аграриями валюты от экспорта зерна.

Важным драйвером последнего укрепления гривны называют и повышение учетной ставки НБУ.

Тренд сильной гривни также поддержало решение Нацбанка об уменьшении выкупа валюты с $20 до $5 млн с 1 августа 2021 года.

Финансовые аналитики ожидают, что в августе курс будет находиться в пределах 26,5 — 27,2 грн за доллар.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%.

Напомним, согласно новым расчетам так называемого индекса Биг Мака, исходя из стоимости бургера с таким названием в международной фастфуд-сети McDonald's, американский доллар должен стоить в Украине 11,5 грн.

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