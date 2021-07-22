Доллар в Украине должен стоить 11,5 грн — индекс Биг Мака

Согласно новым расчетам так называемого индекса Биг Мака, исходя из стоимости бургера с таким названием в международной фастфуд-сети McDonald's, американский доллар должен стоить в Украине 11,5 грн.

Об этом свидетельствуют новые расчеты журнала The Economist, который придумал и проводит их ежегодно с 1986 года, а с 2012 года — дважды в год в январе и июле.

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Издание сравнило стоимость популярного сэндвича в 55 странах, а также в Еврозоне, прийдя к выводу, что большинство мировых валют заметно недооценены.

В США бургер сейчас стоит 5,65 доллара, а в Украине — 65 грн, из-за чего украинская национальная валюта оказалась одной их наболее недооцененных, если использовать такой условный метод оценки. При этом курс доллара в Украине The Economist указывает на уровне 27,22 грн/$.

В свою очередь, малайзийский ринггит, согласно таким подсчетам, оказался недооценен на 58,1%, индийская рупия — на 58,5%, турецкая лира — на 58,7%, азербайджанский манат — на 58,9%, южноафриканский рэнд — на 59,6%, российский рубль — на 59,9%.

Абсолютным лидером с большим отрывом стал ливанский фунт с показателем -70,2%, то есть его в рамках индекса Биг Мака можно считать недооцененным почти в 2,4 раза.

При этом наиболее адекватная стоимость популярного сэндвича в McDonald's отмечена в Уругвае, Израиле и Канаде. Тамошние песо, шекели и доллары оказались "недооценены" на 9,5%, 8,6% и 6% соответственно.

В категорию переоцененніх же попали лишь четыре валюты — шведская крона (+9,6%), норвежская крона (11,5%), швейцарский франк (+24,7%), а абсолютным лидером указан венесуэльский боливар (+47,7%).

Стоимость Биг Мака в странах евро указывается в 4,27 евро, что дает этой валюте "недооценненость" в 11,1%. У британского фунта этот показатель составил 15,9%: в Великобритании сейчас бургер обойдется в 3,49 фунта.

Биг Мак является одним из самых известных и популярных продуктов крупнейшей в мире сети фастфуд-ресторанов McDonald's.The Economist использует его как сравнительный показатель индекса стоимости жизни в различных странах, поскольку он содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны. В англоязычных странах такой подход называют "бургерномикой".

Сам сэндвич состоит из булочки, разрезанной на три части (самая верхняя часть сверху присыпана кунжутом), двух котлет весом примерно 50 (±10) граммов каждая, одного тонкого кусочка сыра, двух кусочков маринованного огурца, лука, салата айсберг и фирменного соуса Биг Мак.

"Бургерномика никогда не задумывалась как точный измеритель перекоса валют, это просто инструмент, делающий теорию обменного курса более удобоваримой. Тем не менее, индекс Биг Мака стал мировым стандартом, включенным в несколько учебных пособий по экономике и предметом десятков академических исследований", — отмечает само издание.