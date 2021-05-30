Экономика 1 час назад

McDonald's в США раздает стажерам айфоны из-за острого дефицита персонала (ФОТО)

Новички должны проработать в ресторане как минимум полгода

Фото: twitter.com/brogawd_ Фото: twitter.com/brogawd_
Фото: twitter.com/brogawd_

В США один из ресторанов сети McDonald's в штате Иллинойс настолько нуждается в персонале, что раздает айфоны новичкам, если они останутся на работе хотя бы на 6 месяцев.

Об этом сообщает Business Insider.

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Так, в интернете распространилось вирусное фото с объявлением в окне ресторана сети: "Сейчас нанимаем на работу. Бесплатный iPhone".

При этом там указано, что новый персонал должен проработать в учреждении как минимум в течение шести месяцев и соответствовать определенным "критериям приема на работу". В то же время, каким именно критериям, там не указали.

Сотрудник этого ресторана подтвердил изданию, что вывеска реальна. Но менеджер заведения так и не смог объяснить, о каких конкретно критериях идет речь.

Представитель McDonald's сообщил изданию, что сеть ресторанов быстрого питания увеличивает набор персонала. По его словам, это часто происходит летом. Так, отдельные рестораны предлагают ряд льгот, в том числе финансовые, такие как премии, бонусы и оплачиваемый отпуск.

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Однако на запрос издания по поводу iPhone и критериев отбора в сети не ответили.

Известно, что сейчас индустрия быстрого питания испытывает острую нехватку рабочей силы в США. Происходит это сразу из-за нескольких факторов, в частности, выплат пособия по безработице, пандемии коронавируса и низкой заработной платы.

Поэтому сети ресторанов, такие как Subway и Dunkin', сокращают рабочие часы и закрывают заведения. Chipotle, Taco Bell и другие предлагают выгодные льготы, такие как денежные бонусы, надбавки и льготы на образование для привлечения новых сотрудников.

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К примеру, один из ресторанов McDonald's в штате Флорида предложил $50 каждому, кто пришел на собеседование.

Как отмечается, ситуация с персоналом начала улучшаться в апреле, после внедрения активной кампании по вакцинации населения. Но некоторые отрасли все еще испытывают огромную нехватку рабочей силы.

Bank of America прогнозирует, что эта ситуация полностью наладится к началу 2022 года.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs создала специальный секретный отдел, который собирает информацию о сотрудниках, требующих повышения минимальной зарплаты до $15 в час.

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