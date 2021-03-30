McDonald’s планирует открыть около 15 новых ресторанов в регионах Украины: названы города

Американская компания McDonald’s в 2021 году планирует инвестировать в развитие своей сети в Украине $42 млн и открыть более 10 новых заведений.

Об этом сообщила в ходе онлайн-конференции гендиректор McDonald’s в Украине Юлия Бадритдинова, передает "LIGA.Бизнес".

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"Мы продолжим ускоряться, также продолжим курс на диджитализацию для наших клиентов, развитие доставки, система McDrive", — анонсировала она.

По словам директора по развитию сети Виталия Стефурака, новые заведения в этом году откроются в городах-миллионниках, а также Запорожье, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Луцке и Хмельницком.

Также на перспективу 2022 года рассматриваются Кропивницкий, Мариуполь, Черновцы и Ужгород.

Кроме того, в компании заявляют, что готовы принимать предложения о размещении ресторанов от бизнесменов и местных властей. Заявку можно оставить на сайте компании.

В то же время в McDonald’s отмечают успешную работу заведения в небольшом городке возле столицы — Буче — и намерены в будущем развивать сеть в городах-сателитах миллионников.

Бадритдинова также анонсировала запуск новых продуктов на основе курятины, "поскольку спрос на мясо курицы в стране растет".

По данным гендиректора McDonald’s в Украине, поток клиентов по итогам 2020 года сократился на 20%, а продажи сократились на 4%. В то же время объемы продаж с помощью доставки выросли в 4,5 раза.

Известно, что сумма инвестиций McDonald’s в 2020 году составила около 700 млн грн или $26 млн. Сеть открыла 5 новых ресторанов (Одесса, Киев, Днепр, Харьков, Буча). Теперь она состоит из 98 заведений в 21 городе Украины.

Напомним, по данным аналитического центра "Рестораны Украины", количество ресторанов, кафе и баров сократилось на 3850 заведений за 2020 год.