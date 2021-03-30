Бизнес 1 час назад

В 2020 году объем ресторанного рынка Украины сократился почти на 30% — исследование

Потери в денежном эквиваленте составили 6 миллиардов гривен

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По итогам 2020 года количество ресторанов и кафе в Украине уменьшилось почти на 4 тысячи заведений. Так, объем ресторанного рынка сократился 2020 года почти на 30%, а потери в денежном эквиваленте составили 6 млрд гривен. 

Об этом сообщили в Аналитическом центре "Рестораны Украины".

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На начало 2021 работало 14,7 тысячи ресторанов, кафе и баров, по сравнению с началом 2020 года, когда в Украине работало 18,6 тысячи заведений. Соответственно объем ресторанного рынка сократился 2020 года почти на 30% и составил 2020 года 14,1 млдр гривен. Всего за 2020 год ресторанный рынок потерял почти 6 млдр гривен.

Инфографика Facebook Аналитический центр "Рестораны Украины". 

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"Согласно негативному сценарию, в марте прошлого года прогнозировалось сокращение числа заведений почти вдвое. Как видим, наш рынок показал относительную устойчивость. В денежном выражении сокращение числа заведений дало снижение объема рынка почти на 30% — до 14,1 млрд гривен. Это результат физического закрытия на время нескольких локдаунов, а также отсутствием иностранных туристов", — рассказала эксперт ресторанного рынка Ольга Насонова, передает "Интерфакс" Украина.

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При этом, эксперты отмечают, что влияние нынешнего локдауна на рынок будет минимальным. 

Напомним, что ранее ресторатор Дмитрий Борисов дал пять советов, как вернуть гостей в рестораны после карантина. 

Источник фото: Depositphotos

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