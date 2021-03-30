В 2020 году объем ресторанного рынка Украины сократился почти на 30% — исследование

По итогам 2020 года количество ресторанов и кафе в Украине уменьшилось почти на 4 тысячи заведений. Так, объем ресторанного рынка сократился 2020 года почти на 30%, а потери в денежном эквиваленте составили 6 млрд гривен.
Об этом сообщили в Аналитическом центре "Рестораны Украины".
На начало 2021 работало 14,7 тысячи ресторанов, кафе и баров, по сравнению с началом 2020 года, когда в Украине работало 18,6 тысячи заведений. Соответственно объем ресторанного рынка сократился 2020 года почти на 30% и составил 2020 года 14,1 млдр гривен. Всего за 2020 год ресторанный рынок потерял почти 6 млдр гривен.
Инфографика Facebook Аналитический центр "Рестораны Украины".
"Согласно негативному сценарию, в марте прошлого года прогнозировалось сокращение числа заведений почти вдвое. Как видим, наш рынок показал относительную устойчивость. В денежном выражении сокращение числа заведений дало снижение объема рынка почти на 30% — до 14,1 млрд гривен. Это результат физического закрытия на время нескольких локдаунов, а также отсутствием иностранных туристов", — рассказала эксперт ресторанного рынка Ольга Насонова, передает "Интерфакс" Украина.
При этом, эксперты отмечают, что влияние нынешнего локдауна на рынок будет минимальным.
Напомним, что ранее ресторатор Дмитрий Борисов дал пять советов, как вернуть гостей в рестораны после карантина.
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