Курс гривні пішов угору: його укріпленню "заважає" тільки Нацбанк

На сьогодні, 26 липня 2021 року, НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 27,048 грн/долар, 31,845 грн/євро

За минулий банківський тиждень — 19-23 липня 2021 року — курс гривні щодо долара США і євро укріпився на всіх сегментах валютного ринку. Так, офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, зміцнів щодо долара США з 27,2301 грн/долар до 27,1915 грн/долар, щодо євро — з 32,141 грн/євро до 32,0343 грн/євро.

Середній курс гривні у банках з понеділка по п’ятницю виріс з 27,12/27,28 грн/долар до 27,05/27,24 грн/долар, щодо євро — з 31,92/32,25 грн/євро до 31,80/32,13 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку за п’ять банківських днів минулого тижня гривня укріпилася з 27,22/27,25 грн/долар до 27,04/27,06 грн/долар і з 32,0824/32,1150 грн/євро до 31,8098/31,8333 грн/євро.

Істотний вплив на курс валют на міжбанку мало підвищення Нацбанком у четвер, 22 липня, облікової ставки з 7,5% до 8%, а також озвучені регулятором плани підняти її до 8,5%. Ринок відреагував на нього вагомим як на один день падінням курсу іноземних валют по відношенню до гривні. Так, скажімо, долар просів на міжбанку у четвер одразу на 7 копійок.

У п’ятницю тенденції із укріплення гривні знайшли своє продовження — долар від падіння на міжбанківському валютному ринку нижче рівня 27 грн/долар зміг "врятувати" тільки Нацбанк. Регулятор виходив на торги двічі за сесію і загалом викупив у свої резерви 32 млн доларів. Тут варто зазначити, що за день перед цим, у четвер, Нацбанк заявив про свої плани незабаром скоротити суму своїх щоденних інтервенцій із 20 млн доларів до 5 млн доларів. Останній раз до цього регулятор виходив на міжбанк 9 липня. У період з 5 по 9 липня Нацбанк викупив на міжбанку 20 млн доларів.

Окрім підвищення регулятором облікової ставки підтримкою для гривні, за словами керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, стало дорозміщення євробондів на суму 500 млн доларів під 6,3%, а також повідомлення про те, що центробанк очікує прогрес в переговорах між урядом України і Міжнародним валютним фондом щодо фінансової підтримки.

"Цікаво буде побачити реакцію на рішення НБУ щодо облікової ставки нерезидентів, які з початку липня вже знизили свій портфель ОВДП на 2,8 млрд гривень", — каже Андрій Шевчишин. За його словами, жорсткість монетарної політики надихнула покупців і, цілком можливо, вплине на Мінфін в питанні підвищення ставок по ОВДП, що буде вже видно у вівторок. Зазначимо, у вівторок, 27 липня, Мінфін планує розмістити на аукціоні 5 гривневих випусків ОВДП з термінами обігу — 394, 483, 826, 1071 і 2128 днів і один випуск ОВДП номінованих у доларах із терміном обігу 330 днів.

Завадити поверненню нерезидентів в ОВДП, на думку аналітика RoboForex Андрія Гойлова, можуть прогнози НБУ щодо інфляції в 2021 році — регулятор погіршив їх з 8,00% до 9,60%. "На мою думку, в реальності даний показник перевищить позначку в 10,00%, і ризик відходу нерезидентів з ОВДП буде зберігатися. Упродовж двох тижнів вони поволі виводять дивіденди в материнські юрисдикції. Якщо така тенденція продовжиться, то це буде чинити тиск на гривню", — каже він.

Зазначимо, що уже, у середу, 28 липня, Міністерство фінансів має погасити випуск гривневих ОВДП на суму 1,171 млрд гривень плюс відсотки за ним (номінальна прибутковістю 14,30%), а також виплатити відсотки по 4 випусках довгострокових гривневих ОВДП, номінальна прибутковість яких від 6,5% до 14,10%.

Загалом же найближчим часом аналітики прогнозують, якщо не буде серйозного спротиву зі сторони НБУ у вигляді відповідних інтервенцій, зростання курсу гривні і його вихід за психологічну позначку 27 грн/долар.