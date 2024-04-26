В "Киевтеплоэнерго" и "Киевэкспертиза" проводят обыски: работа предприятий заблокирована

26 апреля полиция и СБУ провели обыски на предприятии критической инфраструктуры КП "Киевтеплоэнерго". Компания заявила, что работники предприятия заблокированы в зданиях и они не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу. Также правоохранители проводят следственные действия в КП "Киевэкспертиза".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили об обысках

Отмечается, что обыски на КП "Киевтеплоэнерго" связаны с определением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.

"В результате действий правоохранителей, работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированы в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу", - говорится в сообщении КГГА.

Там подчеркивают, что "постоянные обыски, тем более с процессуальными нарушениями, создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла".

Кроме того, вмешательство в управление критически важными объектами столицы и блокирование работы персонала может повлечь за собой нарушение схем работы теплоэнергетической инфраструктуры Киева и повлиять на процесс предоставления услуг киевлянам.

Также это негативно влияет на работников, большинство из которых выполняют работу в опасных условиях, ведь энергообъекты столицы враг не перестает атаковать.

В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что готовы сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию, но призвали их действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

Напомним, "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу тепловой и электрической энергией. На сегодняшний день коллектив предприятия насчитывает более 9 тысяч работников, ежедневно обеспечивающих работу мощного теплоэнергетического комплекса. Это две мощные ТЭЦ, около 200 котельных, более 2,7 тысяч километров тепловых сетей и мусоросжигательный завод "Энергия".

Отметим, что еще в октябре 2023 года Государственное бюро расследований проводило обыски в помещениях столичных ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении КП "Киевтеплоэнерго", по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

Ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заявило, что ООО "Евро-Реконструкция" задолжало перед ним 1,5 млрд грн за пользование сетями. В этой связи КП просит Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также правоохранителей вмешаться в ситуацию.

В КП "Киевэкспертиза" с обысками пришли следователи

В КП "Киевэкспертиза" с обысками пришли следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве,сообщают в КГГА.

Потребность в обысках следователи обосновывают выводами судебных экспертов от ноября 2023 о якобы некорректности отчетов об обследовании поврежденных сетей наружного освещения в Пуще-Водице в июле 2022-го.

"До этого предприятие сотрудничало со следствием и предоставляло все нужные документы, поэтому причины обыска непонятны. Сейчас работа предприятия и всех работников заблокирована", - отмечают в КГГА.

Напомним, что "Киевэкспертиза" с начала военных действий фиксирует нанесенные вооруженной агрессией РФ повреждения объектов коммунальной и государственной формы собственности, а также многоквартирных жилых домов для их оперативного восстановления.