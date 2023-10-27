ГБР проводит обыски на киевской ТЭЦ: в КГГА возмущены

Государственное бюро расследований проводит обыски на киевской ТЭЦ, пытаясь парализовать работу энергокомплекса в условиях отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня в помещениях столичных ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении КП "Киевтеплоэнерго", проводит обыски Государственное бюро расследований (ГБР)", - говорится в сообщении КГГА.

Следователи пытаются зайти непосредственно на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения.

"Более того, работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага", - подчеркивают в КГГА.

Там добавляют, что при этом дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго".

"К тому же постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов. Поэтому причина визита следователей на киевские ТЭЦ непонятна", - отмечают в КГГА.

Кроме того, обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Вмешательство в работу оперативного персонала может привести к непредсказуемым последствиям.

"Киевские ТЭЦ являются стратегически важными объектами критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины. В период отопительного сезона ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 50% теплоснабжения Киева и снабжают электроэнергию в объединенную энергосистему Украины", – напоминают в КГГА.

Там добавляют, что КП "Киевтеплоэнерго" готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывают правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

В свою очередь в ГБР сообщили, что проводят обыски в админзданиях столичных ТЭЦ по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

Там отметили, что следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов.

"Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий во время ремонта оборудования ТЭЦ. В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения. Проверяется также информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись", - отметили в ГБР.

Там добавили, что целью обыска ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.

"В ходе следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют. Следователи ГБР выполняют все установленные законодательством требования по информационной безопасности и рекомендации служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов. Вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не осуществляется. Следователи работают только с документацией, хранящейся в административных помещениях и добровольно выдаваемой", - подчеркнули в ГБР.

Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, являвшейся производителем работ.

Ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заявило, что ООО "Евро-Реконструкция" задолжало перед ним 1,5 млрд грн за пользование сетями. В этой связи КП просит Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также правоохранителей вмешаться в ситуацию.