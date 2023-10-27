ДБР проводить обшуки на київській ТЕЦ: у КМДА обурені

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на київській ТЕЦ, намагаючись паралізувати роботу енергокомплексу в умовах опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні КП "Київтеплоенерго", проводить обшуки Державне бюро розслідувань (ДБР)", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану.

"Більше того, працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенню ворога", - підкреслюють в КМДА.

Там додають, що при цьому, справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго".

"До того ж ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергетичних об’єктів. Тому причина візиту слідчих на київські ТЕЦ є незрозумілою", - наголошують в КМДА.

Крім того, обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла. Втручання в роботу оперативного персоналу може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України. У період опалювального сезону ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують близько 50% теплопостачання Києва та постачають електроенергію в об’єднану енергосистему України", - нагадують в КМДА.

Там додають, що КП "Київтеплоенерго" готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликають правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Своєю чергою у ДБР повідомили, що проводять обшуки в адмінбудівлях столичних ТЕЦ за фактом зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

Там зауважили, що слідчі дії проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів.

"Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ. Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення.Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались", - зазначили в ДБР.

Там додали, що метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

"У ході слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть. Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається", - підкреслили в ДБР.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" заявило, що ТОВ "Євро-Реконструкція" заборгувало перед ним 1,5 млрд грн за користування мережами. У звʼязку з цим КП просить Нацкомісію з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також правоохоронців втрутитися у ситуацію.